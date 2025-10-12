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Produkcja zakończona
220P4LPYEB/00
P-line
55,9 cm (22")
1680 x 1050
Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii o nawet 80% i jednocześnie wydłużyć okres eksploatacji monitora
Złącze DisplayPort umożliwia cyfrowe połączenie komputera z monitorem, bez żadnej konwersji. Dzięki możliwościom większym niż oferowane przez standard DVI jest w stanie obsłużyć przewody o długości do 15 metrów i przesył danych z prędkością 10,8 Gb/s. Wysoka wydajność i brak opóźnień zapewniają najszybsze obrazowanie i najwyższą częstotliwość odświeżania. Dzięki temu złącze DisplayPort sprawdza się doskonale nie tylko w przypadku normalnego użytkowania w biurze lub w domu, ale również podczas grania w gry, oglądania filmów, edycji obrazu itd. Gwarantuje również współpracę z innymi urządzeniami dzięki zastosowaniu rozmaitych przejściówek.
Podstawa SmartErgoBase umożliwia ergonomiczne korzystanie z monitora i zarządzanie przewodami. Podstawę można obracać i przechylać pod różnymi kątami, aby zapewnić maksymalny komfort. Możliwość regulowania wysokości pozwala ustawić ekran na optymalnym poziomie, zmniejszając obciążenie fizyczne podczas długiego dnia pracy, a system zarządzania przewodami zmniejsza plątaninę kabli i pozwala utrzymać porządek w miejscu pracy.
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