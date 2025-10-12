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  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji

Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD, podświetlenie LED

220P4LPYES/00

Monitor o ekologicznej konstrukcji
Monitor LED firmy Philips z czujnikiem PowerSensor został wykonany w 65% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego. Jego obudowa nie zawiera PCW ani związków BFR, dzięki czemu idealnie sprawdza się pod względem ekologicznej wydajności.
Poznaj wszystkie korzyści

pozwala zmniejszyć rachunki za prąd dzięki czujnikowi PowerSensor

Monitor o ekologicznej konstrukcji

  • P-line

  • 55,9 cm (22")

  • 1680 x 1050

PowerSensor obniża do 80% koszty zużycia energii

PowerSensor obniża do 80% koszty zużycia energii

Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii o nawet 80% i jednocześnie wydłużyć okres eksploatacji monitora

Złącze DisplayPort zapewnia przesyłanie danych audio i wideo za pomocą jednego, długiego przewodu

Złącze DisplayPort umożliwia cyfrowe połączenie komputera z monitorem, bez żadnej konwersji. Dzięki możliwościom większym niż oferowane przez standard DVI jest w stanie obsłużyć przewody o długości do 15 metrów i przesył danych z prędkością 10,8 Gb/s. Wysoka wydajność i brak opóźnień zapewniają najszybsze obrazowanie i najwyższą częstotliwość odświeżania. Dzięki temu złącze DisplayPort sprawdza się doskonale nie tylko w przypadku normalnego użytkowania w biurze lub w domu, ale również podczas grania w gry, oglądania filmów, edycji obrazu itd. Gwarantuje również współpracę z innymi urządzeniami dzięki zastosowaniu rozmaitych przejściówek.

SmartErgoBase umożliwia indywidualne ergonomiczne dopasowanie

SmartErgoBase umożliwia indywidualne ergonomiczne dopasowanie

Podstawa SmartErgoBase umożliwia ergonomiczne korzystanie z monitora i zarządzanie przewodami. Podstawę można obracać i przechylać pod różnymi kątami, aby zapewnić maksymalny komfort. Możliwość regulowania wysokości pozwala ustawić ekran na optymalnym poziomie, zmniejszając obciążenie fizyczne podczas długiego dnia pracy, a system zarządzania przewodami zmniejsza plątaninę kabli i pozwala utrzymać porządek w miejscu pracy.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie