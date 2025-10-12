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Produkcja zakończona

Monitor LCD z technologią SoftBlue

223S7EJMB/01

Niezawodne i potrzebne funkcje

Nasz monitor S-line zapewnia skuteczność biznesową. Szerokokątny wyświetlacz IPS z technologią SoftBlue świetnie nadaje się do pracy, ponieważ nie męczy oczu. Monitor jest wyposażony w funkcję regulacji wysokości, a dzięki konstrukcji bez ramy umożliwia łączenie kilku sztuk w trybie kafelków, zapewniając większy obraz.

Poznaj wszystkie korzyści

zwiększające skuteczność biznesową

Niezawodne i potrzebne funkcje

  • S-line

  • 22 (przekątna 54,6 cm/21,5")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Monitor o wąskim obramowaniu — jednolity wygląd

Nowe monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.

Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimediów

Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.

Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu

SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse

  4. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  5. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931