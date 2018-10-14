Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
223V7QSB/00
Żywy, wyrazisty obraz na całym ekranie
Doskonały, wszechstronny monitor o smukłej i kompaktowej konstrukcji. Zapewnia wspaniały obraz na całym ekranie i jest przyjazny dla oczu.
V-line
22 (przekątna 54,6 cm/21,5")
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.
Monitory firmy Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.
4.8
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QSB Monitor LCD Full HD
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Zweryfikowany kupujący
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QSB Full HD LCD monitor
Data użycia 2019-12-17
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QSB Full HD LCD monitor
Data użycia 2019-12-17
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Zalety
IPS kijelző, jó ár érték arány
Wady
Nem tudok ilyet
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 223V7QSB Full HD LCD monitor
Data użycia 2019-12-10
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 223V7QSB Full HD LCD monitor
Data użycia 2019-12-10
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Czas reakcji równy SmartResponse