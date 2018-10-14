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Produkcja zakończona

Monitor LCD Full HD

223V7QSB/00

4.8

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Żywy, wyrazisty obraz na całym ekranie

Doskonały, wszechstronny monitor o smukłej i kompaktowej konstrukcji. Zapewnia wspaniały obraz na całym ekranie i jest przyjazny dla oczu.

Poznaj wszystkie korzyści

Żywy, wyrazisty obraz na całym ekranie

  • V-line

  • 22 (przekątna 54,6 cm/21,5")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu

SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Ekologiczny wyświetlacz, nie zawiera rtęci

Monitory firmy Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QSB Monitor LCD Full HD

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Zweryfikowany kupujący

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QSB Full HD LCD monitor

Data użycia 2019-12-17

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QSB Full HD LCD monitor

Data użycia 2019-12-17

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Zalety

IPS kijelző, jó ár érték arány

Wady

Nem tudok ilyet

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 223V7QSB Full HD LCD monitor

Data użycia 2019-12-10

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 223V7QSB Full HD LCD monitor

Data użycia 2019-12-10

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Czas reakcji równy SmartResponse