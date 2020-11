Monitor 16:9 Full HD zapewnia najlepsze wrażenia podczas oglądania

Ekran Full HD umożliwia osiągnięcie rozdzielczości panoramicznej 1920 x 1080 pikseli. Jest to największa rozdzielczość transmisji HD zapewniająca najwyższą możliwą jakość obrazu. Ekran jest w pełni przygotowany na rozwój technologii HD, dzięki obsłudze sygnałów 1080p z dowolnych źródeł, włącznie z najnowszymi technologiami (np. Blu-ray i nowoczesne konsole do gier HD). Ulepszone algorytmy przetwarzania sygnału w pełni obsługują wyższą jakość i rozdzielczość obrazu, co pozwala osiągnąć czysty obraz bez migotania, optymalną jasność i rewelacyjne kolory.