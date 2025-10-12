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Produkcja zakończona
227E4LSB/00
E-line
54,6 cm (21,5")
Wyświetlacz Full HD
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
SmartImage Lite to ekskluzywna, nowoczesna technologia firmy Philips, analizująca wyświetlaną na ekranie zawartość obrazu. W zależności od wybranego scenariusza, SmartImage Lite poprawia w sposób dynamiczny kontrast, nasycenie kolorów oraz ostrość obrazów i filmów w celu zapewnienia najlepszych wrażeń podczas oglądania — wszystko to w czasie rzeczywistym i za naciśnięciem jednego przycisku.
SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.
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