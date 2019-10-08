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Produkcja zakończona
22PFS4232/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Z telewizorem Philips 4200 w każdym miejscu poczujesz się jak w domu. Dzięki kompaktowym wymiarom to idealny towarzysz na biwaku. Z kolei ekran Full HD i smukły kształt sprawiają, że świetnie nadaje się on do niewielkich pomieszczeń. Obsługuje napięcie 12 V.
55 cm (22")
Telewizor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubione programy, filmy, wiadomości lub po prostu spędzasz czas z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.
Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.
4.0
z 5
11
Opinie
100%
poleca ten produkt
Niuniek99
08/10/2019
Polska
Bardzo dobry
Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jiřiček
09/08/2018
Česká republika
Výborná cena, kvalita
o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Malm
30/06/2018
Eesti
Kõrge kvaliteet
Pilt on väga kvaliteetne ja terav. Kaks HDMI-d j Heli on ka tasemel. Pult on intuitiivselt arusaadav.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.