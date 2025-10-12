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Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD IPS, podświetlenie LED

239C4QSB/00

Niezwykle piękny
Nowy monitor Blade 2 firmy Philips o eleganckiej, wyjątkowo smukłej konstrukcji i szerokim wyświetlaczu IPS jest gotowy, aby sprostać najwyższym wymaganiom
Poznaj wszystkie korzyści

Wyjątkowo cienki, wysokowydajny wyświetlacz IPS

Niezwykle piękny

  • Blade 2

  • 58,4 cm (23")

  • Wyświetlacz Full HD

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

SmartImage: łatwa w obsłudze funkcja zapewniająca optymalną jakość obrazu

SmartImage: łatwa w obsłudze funkcja zapewniająca optymalną jakość obrazu

SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Obraz, Rozrywka, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

Stylowa, niezwykle smukła, nowoczesna konstrukcja

Nowe monitory Philips powstały przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii LED, dzięki czemu grubość ich panelu jest znacznie mniejsza niż w modelach poprzedniej generacji. Smukły monitor nie tylko lepiej wygląda, ale także pozwala zaoszczędzić cenne miejsce na biurku!

Specyfikacja techniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie