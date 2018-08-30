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Produkcja zakończona
24PFS4032/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Przenośny i piękny — telewizor Philips 4000 został zaprojektowany tak, aby można go było zabrać ze sobą w dowolne miejsce. Jego smukła konstrukcja i białe obramowanie sprawiają, że będzie świetnie wyglądał w każdym pomieszczeniu.
60 cm (24")
Telewizor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Wiemy, że poszukujesz niewielkiego telewizora, którego wygląd dorównuje parametrom technicznym. Dlatego nasz zespół projektantów połączył elegancką ramę w wyrafinowanym białym kolorze z błyszczącym wykończeniem, w wyniku czego powstał nowoczesny telewizor dodający uroku każdemu pomieszczeniu.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.
Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.
4.4
z 5
13
Opinie
92%
poleca ten produkt
Tom63
30/08/2018
Česká republika
Televizor zcela vyhovuje mým potřebám.
Krásný vzhled, jednoduchá obsluha, postačující vybavení, perfektní obraz, kvalitní zvuk.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
Григор
07/06/2019
България
Отличен продукт
Ползвам телевизора вече повече от година. Отличен продукт - перфектна картина, добър и ясен звук, лесен и удобен за обслужване, все още редовни актуализации, въпреки, че продуктът е на повече от две години. Единственият недостатък е, че след като се включи, твърде бавно се появява картината, но после всичко е наред.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
alex2
11/07/2018
România
Foarte bun!
Produs foarte bun si util. Prezinta multe functii noi. Meniul este intuitiv, usor de folosit.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.