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Produkcja zakończona

4000 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD

24PFS4032/12

4.4

| (13) Opinie | 92% poleca ten produkt

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Przenośny i piękny — telewizor Philips 4000 został zaprojektowany tak, aby można go było zabrać ze sobą w dowolne miejsce. Jego smukła konstrukcja i białe obramowanie sprawiają, że będzie świetnie wyglądał w każdym pomieszczeniu.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z Digital Crystal Clear

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

  • 60 cm (24")

  • Telewizor LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Elegancka biel telewizora doda świeżego, nowoczesnego stylu każdemu pomieszczeniu

Wiemy, że poszukujesz niewielkiego telewizora, którego wygląd dorównuje parametrom technicznym. Dlatego nasz zespół projektantów połączył elegancką ramę w wyrafinowanym białym kolorze z błyszczącym wykończeniem, w wyniku czego powstał nowoczesny telewizor dodający uroku każdemu pomieszczeniu.

Telewizor LED Full HD — zachwycający obraz LED o niewiarygodnym kontraście

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

13

Opinie

92%

poleca ten produkt

1

30/08/2018

Česká republika

Česká republika

Televizor zcela vyhovuje mým potřebám.

Krásný vzhled, jednoduchá obsluha, postačující vybavení, perfektní obraz, kvalitní zvuk.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD

07/06/2019

България

България

Отличен продукт

Ползвам телевизора вече повече от година. Отличен продукт - перфектна картина, добър и ясен звук, лесен и удобен за обслужване, все още редовни актуализации, въпреки, че продуктът е на повече от две години. Единственият недостатък е, че след като се включи, твърде бавно се появява картината, но после всичко е наред.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор

11/07/2018

România

România

Foarte bun!

Produs foarte bun si util. Prezinta multe functii noi. Meniul este intuitiv, usor de folosit.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.