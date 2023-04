Ciesz się zdjęciami i muzyką odtwarzaną za pośrednictwem USB

Złącze USB umożliwia dostęp do zdjęć w formacie JPEG i muzyki MP3 zapisanej na większości przenośnych dysków USB (urządzeń pamięci masowej USB). Wystarczy podłączyć urządzenie USB do gniazda z boku telewizora, aby uzyskać dostęp do multimediów za pośrednictwem ekranowej przeglądarki zawartości. Można teraz przeglądać oraz udostępniać swoje zdjęcia i muzykę.