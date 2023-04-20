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Produkcja zakończona
271B8QJEB/00
Efektywność energetyczna i wyraźny obraz
Zapewnij sobie najlepsze narzędzie do pracy — 27-calowy monitor Philips Full HD. Dzięki wyraźnemu, żywemu obrazowi Full HD zyskasz przestrzeń i ostrość obrazu potrzebne do wykonywania pracy. Funkcje takie jak Flicker-Free i LowBlue sprawiają, że praca przy monitorze nie męczy oczu.
B-line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.
Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
4.3
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Zalety
Super
Wady
Nie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Data użycia 2022-04-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Data użycia 2022-04-20
oleszcz
27/10/2019
Polska
Zweryfikowany kupujący
Doskonały kierunek - Fidelio
Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.
Zalety
Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.
Wady
Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Data użycia 2018-10-27
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Data użycia 2018-10-27
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 271B8QJEB LCD monitor
Data użycia 2020-07-02
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 271B8QJEB LCD monitor
Data użycia 2020-07-02
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2
Czas reakcji równy SmartResponse
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.