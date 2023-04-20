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Produkcja zakończona

Monitor LCD

271B8QJEB/00

4.3

| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt

Efektywność energetyczna i wyraźny obraz

Zapewnij sobie najlepsze narzędzie do pracy — 27-calowy monitor Philips Full HD. Dzięki wyraźnemu, żywemu obrazowi Full HD zyskasz przestrzeń i ostrość obrazu potrzebne do wykonywania pracy. Funkcje takie jak Flicker-Free i LowBlue sprawiają, że praca przy monitorze nie męczy oczu.

Poznaj wszystkie korzyści

Maksymalna wydajność

Efektywność energetyczna i wyraźny obraz

  • B-line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu

Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.

Technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kąt widzenia

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Zalety

Super

Wady

Nie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Data użycia 2022-04-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Data użycia 2022-04-20

27/10/2019

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonały kierunek - Fidelio

Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.

Zalety

Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.

Wady

Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Data użycia 2018-10-27

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Data użycia 2018-10-27

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 271B8QJEB LCD monitor

Data użycia 2020-07-02

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 271B8QJEB LCD monitor

Data użycia 2020-07-02

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.

  3. Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2

  4. Czas reakcji równy SmartResponse

  5. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.