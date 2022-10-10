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  • Energy Label Europe A
    Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
  • Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
  • Energy Label Europe A
    Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
  • Wspaniały obraz LED o żywych kolorach

Produkcja zakończona

Monitor LCD ze SmartControl Lite

273V5LHAB/00

4.3
| (7) Opinie | 86% poleca ten produkt
Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
Ciesz się żywym obrazem LED dzięki dużemu monitorowi firmy Philips. Jest on wyposażony w złącze HDMI i głośniki stereofoniczne — to świetny wybór!
Poznaj wszystkie korzyści

z głośnikami stereofonicznymi

Wspaniały obraz LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 68,6 cm (27")

Technologia LED zapewnia żywe kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimediów

Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimediów

Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.

Łatwe dostrajanie parametrów wyświetlania dzięki SmartControl Lite

SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

7

Opinie

86%

poleca ten produkt

2
1

10/10/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

10 lat i działa jak nowy

Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu

Zalety

Funkcjonalność, solidne wykonanie

Wady

bardzo toporne sterowanie przyciskami

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 246V5LHAB Monitor LCD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 246V5LHAB Monitor LCD

28/02/2016

Česká republika

Česká republika

Dobrá volba za danou cenu

Pokud nedojde k nepředpokládaným věcem v elektronice, není důvod tento monitor měnit

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, szép, jó ár-érték arány.

Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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