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Produkcja zakończona
273V5LHAB/00
V-line
68,6 cm (27")
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.
SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.
4.3
z 5
7
Opinie
86%
poleca ten produkt
10/10/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
10 lat i działa jak nowy
Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu
Zalety
Funkcjonalność, solidne wykonanie
Wady
bardzo toporne sterowanie przyciskami
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 246V5LHAB Monitor LCD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 246V5LHAB Monitor LCD
Radamec
28/02/2016
Česká republika
Dobrá volba za danou cenu
Pokud nedojde k nepředpokládaným věcem v elektronice, není důvod tento monitor měnit
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
tuzimado
24/01/2019
Magyarország
Megbízható, szép, jó ár-érték arány.
Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Czas reakcji równy SmartResponse