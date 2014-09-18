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Produkcja zakończona
274E5QHAW/01
Żywy obraz z monitora AH-IPS
Ten piękny monitor firmy Philips z niezwykle wąską obudową i ekranem AH-IPS wyświetla wspaniały obraz o żywych kolorach. Z kolei technologia Mobile HD Link umożliwia przesyłanie obrazu ze smartfona na ekran monitora.
Niezwykle wąska obudowa
68,6 cm (27")
MHL
Nowe wyświetlacze firmy Philips wykorzystują bardzo zaawansowane panele o minimalistycznej konstrukcji, które pozwalają zmniejszyć szerokość zewnętrznej ramki do ok. 2,5 mm. W połączeniu ze znajdującym się wewnątrz panelu czarnym paskiem matrycy, którego szerokość wynosi ok. 9 mm, umożliwiają one znaczną redukcję łącznych wymiarów ramki, która nie odciąga uwagi od obrazu i zapewnia maksymalny jego rozmiar. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelek np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramką dają wrażenie jednego dużego wyświetlacza.
TrueVision jest technologią opracowaną przez firmę Philips, która wykorzystuje zaawansowane algorytmy do testowania i dostrajania ekranu monitora, dzięki czemu zapewnia doskonały obraz. Firma Philips gwarantuje, że monitory opuszczające fabrykę są dostrojone przy wykorzystaniu tego procesu w celu zapewnienia odpowiednich kolorów i jakości obrazu.
5.0
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
miraoon
18/09/2014
Polska
Zweryfikowany kupujący
This product is great to use
Product is great to use , It has a lot of modern solutions
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Heliodor
04/12/2013
Polska
Wysoka jakosc obrazu i wykonania.
Monitor prezentuje sie swietnie. Proste menu. Dobra jakosc glosnikow. Obraz jest rewelacyjny i to jest najwazniesze w tym monitorze. Czesto ludzie kupuja Tv i monitory zwracajac uwage na wyglad a nie na specyfikacje produktu. Ten monitor ma wszystko! :-) Gratulacje dla Philipsa za swietny produkt. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Lucian796
11/07/2016
România
Zweryfikowany kupujący
Excelent!
Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Wymaga opcjonalnego urządzenia przenośnego z certyfikatem MHL i przewodu MHL (do nabycia osobno). Prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia MHL w celu uzyskania informacji o zgodności.
Funkcja oszczędzania energii w trybie gotowości/wyłączenia zasilanego urządzenia nie dotyczy ładowania MHL
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.