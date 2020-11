Technologia MHL umożliwia oglądanie zawartości urządzeń przenośnych na dużym ekranie

Mobile High Definition Link (MHL) to mobilny interfejs audio/wideo do bezpośredniego podłączania telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych do wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości. Opcjonalny przewód MHL umożliwia proste podłączenie urządzenia przenośnego obsługującego technologię MHL do dużego wyświetlacza Philips MHL i obserwowanie, jak filmy HD ożywają dzięki cyfrowemu dźwiękowi. Można teraz czerpać przyjemność z gier, zdjęć i innych aplikacji na dużym ekranie, a jednocześnie ładować swoje urządzenie przenośne, aby nie zabrakło w nim energii.