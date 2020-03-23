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Produkcja zakończona
32PFK4101/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Stylowa konstrukcja telewizora Philips z serii 4100 z technologią Digital Crystal Clear stanowi doskonały dodatek do wystroju domu. Ciesz się jakością obrazu Full HD z technologią Perfect Motion Rate oraz czystym dźwiękiem, dzięki którym oglądanie telewizji stanie się jeszcze przyjemniejsze.
80 cm (32")
Telewizor LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Ciemne, tajemnicze i niezwykle wytrzymałe. Cienkie, czarne podstawy firmy Philips przenoszą telewizor na inny poziom. Trwała i niezwykle smukła konstrukcja w każdym najmniejszym detalu dodaje elegancji i stylu nowemu telewizorowi. Dzięki niezwykle wytrzymałej podstawie możesz przekonać się, jak coś tak małego może utrzymać tak wiele.
Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.
3.0
z 5
2
Opinie
dr n
23/03/2020
Hrvatska
Savren prikaz
bolji je od vecine 4k televizora. Boja je bogata i crne su fantastične.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Laura27
05/02/2018
Hrvatska
Nezadovoljan kvalitetom slike, odnosno TV-om
Od početka korištenja televizora, prošlo je 3 mjeseca i pojavili su se problemi sa slikom, sjena koja ostaje urezana i projicira sav ostali sadržaj koji se pokuša prikazati preko novoga. Što bi značilo da uređaj ima ili slabiji čip ili se trenutno troše kristali u slici, što rezultira širenjem te sjene preko sada već 80% prikazane slike. Pokušaj resetiranja na tvorničke postavke, razne kombinacije mijenjanja HDMI kabla nije pomoglo, a sjena se također prenosi i na ostale kanale dok se gleda digitalna televizija. Dakle problem se najbolje moze opisati kao bolest koja se širi. Mrlja tj. sjena ostaje čak i ako se tv ugasi pa upali - onda se sjena još i bolje vidi. Doslovce kao da se čitavi zaslon troši, i gubi fokus i oštrinu. Sa uređajem je pravilno rukovano, nije izlagano visokim ili hladnim temperaturama što bi eventualno mogao biti uzrok nekom oštećenju takve mjere. Garanciju posjedujem, te sve što želim je ispravan uređaj bez spomenute sjene koja se širi...
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.