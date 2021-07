Galeria aplikacji Philips zapewni Ci rozrywkę

Galeria aplikacji Philips to obszerna kolekcja aplikacji internetowych, do których można uzyskać dostęp po podłączeniu telewizora Smart TV do Internetu. To takie proste! Wystarczy włączyć telewizor i połączyć się z Internetem, aby przenieść się do nowego świata internetowej rozrywki.