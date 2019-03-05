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Produkcja zakończona
32PFT6500/12
Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android
Telewizor Full HD z serii 6500 z systemem Android nie tylko ładnie wygląda. Dzięki technologii Pixel Precise HD, systemowi Ambilight, nowoczesnemu wzornictwu i wysokiej jakości materiałom telewizor zapewnia wyższy standard obrazu i obsługi.
80 cm (32")
Telewizor LED Full HD
Dwurdzeniowy, 8 GB z opcją rozszerzenia
DVB-T/T2/C
Dzięki systemowi Android w telewizorze można nawigować, włączać aplikacje i odtwarzać filmy w bardzo szybki, niezwykle intuicyjny i niesamowicie atrakcyjny sposób. Silnik Android uwalnia moc dwurdzeniowego procesora w celu szybkiego i łatwego przetwarzania obrazu.
Dzięki systemowi Android w telewizorze Smart TV można korzystać z szybkiego procesora i przyjaznego dla użytkownika interfejsu. System zapewnia nieograniczony dostęp do materiałów — w serwisie Google Play™, Netflix, a także za pośrednictwem przeglądarki internetowej i wielu innych. Ponadto dostępne jest łatwe w obsłudze menu nawigacyjne z bezpośrednimi łączami do ulubionych materiałów.
Funkcja Micro Dimming Pro optymalizuje kontrast w telewizorze w zależności od jasności w pomieszczeniu. Czujnik światła i specjalne oprogramowanie analizują obraz w 6400 różnych obszarach, dzięki czemu można cieszyć się niesamowitym kontrastem i wspaniałą jakością obrazu, które pozwalają jeszcze pełniej przeżyć to, co dzieje się na ekranie.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
3.1
z 5
7
Opinie
Michaellaa
05/03/2019
Česká republika
Spokojenost
Televizor je denně v provozu a bez jediného problému. Po 2 letech ale přestal fungovat ovladač,vzhledem k tomu,ze jsme měli prodlouženou pětiletou záruku,hned druhy den po zavolání do philips jsme měli nový ovladač doma. Doporučuji. Televizi máme nyní čtvrtý rok
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Guntis
15/01/2016
Latvija
Zweryfikowany kupujący
Большие возможности!
Продукт, с большими возможностями, но после обновления, стал почему то зависать? ...
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Ming1200
03/04/2019
Україна
Якісний та надійний телевізор
Модель 32PFT6500 має яскраве і насичене зображення. Операційна система цьго ТВ Android задовольняє всі потреби споживача, оскільки на ній можна встановити будь-яку програму з Плеймаркету. Зручний пульт дистанційного керування, який має повноцінну клавіатуру, як на ПК на одній його стороні, і звичайну клавіатуру для простого керування на іншій. Телевізор Philips 32PFT6500/12 нагадує великий планшет з якісним зображенням і зуком. Переглядати на ньому відеодуже приємно, особливо з підсвіткою Ambilight, яка ніби розширює картинку
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Zgodność zależy od certyfikatu Wi-Fi Miracast i systemu Android w wersji 4.2 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia.