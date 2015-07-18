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Produkcja zakończona
32PHK4100/12
Smukły telewizor LED
Właściwy telewizor dziś i w przyszłości: smukły model LED z serii 4100 firmy Philips z technologią Digital Crystal Clear. Rozkoszuj się żywym obrazem i czystym dźwiękiem, a także korzystaj ze wszystkich przydatnych funkcji, takich jak dodatkowe poręczne porty USB i HDMI — oglądanie telewizji w domu stanie się prawdziwą przyjemnością.
80 cm (32")
Telewizor LED
DVB-T/C/S/S2
Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.
Telewizor o nowoczesnej i wyrafinowanej stylistyce zasługuje na podstawę, która wyróżni go spośród innych telewizorów. Dlatego projektanci firmy Philips stworzyli tę wyjątkową, otwartą podstawę idealnie komponującą się z wystrojem wnętrza.
Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubiony serial, wiadomości czy film z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.
3.0
z 5
2
Opinie
PapenBurh
18/07/2015
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
TV je odličan za tu cijenu, veliki plus je satelitski tuner koji je fenomenalan. Preporuke, nećete požaliti
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHK4100 Tanki LED TV
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHK4100 Tanki LED TV
Nokodoko
09/03/2016
България
Телевизора не работи - стои в StandBy
Телевизора неможеше да се включи въобще. Стои в режим стендбай и неможе да се включи нито от дистанционното, нито от бутона на ТВ-то. След няколкократно включване-изключване към захранването,евентуално ТВ-то запали, но при последващо изключване от дистанционното - телевизора пак неможеше да се включи! След престой в сервиз от 1 месец - телевизора беше върнат с обяснение, че проблем не е намерен. Разбира се проблема си беше налице - за щастие нов софтуер бе пуснат на 29 януари 2016 - и след инсталацията му има подобрение - проблема все още го има, но се наблюдава по-рядко!
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHK4100 Тънък LED телевизор
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHK4100 Тънък LED телевизор
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.