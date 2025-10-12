Smukły telewizor LED

Właściwy telewizor dziś i w przyszłości: smukły model LED z serii 4200 firmy Philips z technologią Digital Crystal Clear. Rozkoszuj się żywym obrazem i czystym dźwiękiem, a także korzystaj ze wszystkich przydatnych funkcji, takich jak dodatkowe poręczne porty USB i HDMI — oglądanie telewizji w domu stanie się prawdziwą przyjemnością.