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Produkcja zakończona
32PHT4009/12
Telewizor LED
Każdy z domowników będzie zachwycony ostrym, wyraźnym obrazem telewizora LED z serii 4100 firmy Philips. Minimalistyczne wzornictwo, żywy obraz i wspaniały dźwięk sprawiają, że to doskonały wybór do każdego pomieszczenia w domu.
81 cm (32")
Telewizor LED
DVB-T/T2/C
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubiony serial, wiadomości czy film z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.
Tradycyjne telewizory mają obudowę, która okala ekran niczym rama obraz. Nasza niezwykle wąska rama jest nowoczesna i cienka, aby można było oglądać więcej doskonałego obrazu.
Opinie
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Funkcje wstrzymania odtwarzania programu oraz nagrywania przez złącze USB wymagają aktualizacji oprogramowania. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania można uzyskać wchodząc na stronę www.philips.com/TV i klikając zakładkę Wsparcie.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.