Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
40PFH6550/88
Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android
Telewizor FHD z serii 6500 z systemem Android nie tylko ładnie wygląda. Dzięki technologii Perfect Pixel HD Engine, systemowi Ambilight, nowoczesnemu wzornictwu i wysokiej jakości materiałom telewizor zapewnia wyższy standard obrazu i obsługi.
102 cm (40")
Telewizor LED Full HD
Dwurdzeniowy, 8 GB z opcją rozszerzenia
DVB-T/C
Telewizor ma nowoczesny wygląd, który pasuje do wystroju wnętrza. Ponieważ powinien wyglądać równie dobrze wyłączony, jak włączony.
Funkcja Micro Dimming Pro optymalizuje kontrast w telewizorze w zależności od jasności w pomieszczeniu. Czujnik światła i specjalne oprogramowanie analizują obraz w 6400 różnych obszarach, dzięki czemu można cieszyć się niesamowitym kontrastem i wspaniałą jakością obrazu, które pozwalają jeszcze pełniej przeżyć to, co dzieje się na ekranie.
Uwielbiasz oglądać filmy, ale wymagasz możliwie najlepszego obrazu. Perfect Natural Motion to nasza nagradzana technologia udoskonalania ruchu, która zmniejsza migotanie i zapewnia niezrównaną płynność ruchomych obrazów. Filmy są nagrywane z 24 klatkami na sekundę. Technologia PNM czterokrotnie zwiększa liczbę klatek do 100, dzięki czemu eliminuje migotanie, aby obraz był płynny i idealnie ostry.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
3.5
z 5
69
Opinie
erni
02/02/2019
Polska
dobry wybór
mądry i przemyślany pilot i nowoczesna technologia ambilight która nie jednego wprowadza w stan zdumienia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 40PFH6550 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 40PFH6550 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
tommy9641
09/05/2017
Polska
Tv wygląda super, ambilight trujstronny robi wrażenie
Tv sprawdza sie całkiem nieźle choć przed aktualizacją miał swoje kaprysy to już po zaktualizowaniu oprogramowania działą stabilnie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 50PFH6550 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 50PFH6550 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Kasia16
10/11/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Dobry telewizor w przystepnej cenie
Jest to kolejny telewizor w rodzinie firmy Philips, kupuje tylko tę markę ze względu na zaufanie - nie psują się po gwarancji.Ma naturalne i neutralne kolory (nie bolą oczy), obraz jest czysty. Telewizor łatwy w obsłudze, fajny design i ten ambilight... Polecam z czystym sumieniem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 40PFH6550 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 40PFH6550 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Oferta Cloud Gaming zależy od oferty dostawców gier w danym kraju.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Zgodność zależy od certyfikatu Wi-Fi Miracast i systemu Android w wersji 4.2 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia.