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Produkcja zakończona
40PFK6540/12
Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android
Telewizor FHD z serii 6500 z systemem Android nie tylko ładnie wygląda. Dzięki technologii Perfect Pixel HD Engine, systemowi Ambilight, nowoczesnemu wzornictwu i wysokiej jakości materiałom telewizor zapewnia wyższy standard obrazu i obsługi.
102 cm (40")
Telewizor LED Full HD
Dwurdzeniowy, 8 GB z opcją rozszerzenia
DVB-T/C/S/S2
Telewizor ma nowoczesny wygląd, który pasuje do wystroju wnętrza. Ponieważ powinien wyglądać równie dobrze wyłączony, jak włączony.
Dolna część centralnej, wygiętej podstawy ma wyrafinowane i błyszczące srebrne wykończenie. Została ona połączona z wyjątkowo smukłą, wygiętą nóżką, aby stworzyć konstrukcję, która pasuje do każdego nowoczesnego wnętrza.
W Twoim domu panuje przytulna atmosfera, zatem wybierz telewizor, który także tworzy ciepły i miły nastrój. Unikalna technologia Ambilight firmy Philips optycznie znacznie poszerza ekran i pozwala przenieść się w głąb akcji. Telewizor emituje na ścianę bardzo szeroką poświatę z dwóch stron ekranu. Kolory, dynamika i emocje przenoszą się poza ekran — do Twojego pokoju — i sprawiają, że oglądanie telewizji staje się niesamowitym przeżyciem.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.3
z 5
3
Opinie
Erelis
18/07/2019
Lietuva
Geriausias mano televizorius.
Ekranas didelis, bet ne per didelis, todėl aiškus, tikroviškas vaizdas. Apšvietimas iš TV pritaikytas pagal rodomo vaizdo ryškumą.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „Philips“ 6500 series Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android™“ 50PFK6540 126 cm (50 in) „Full HD“ LED televizorius, „Dual Core“; 8 GB ir didinama, DVB-T/C/S/S2 su 2 pusių „Ambilight“ ir „Perfect Pixel HD“
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „Philips“ 6500 series Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android™“ 50PFK6540 126 cm (50 in) „Full HD“ LED televizorius, „Dual Core“; 8 GB ir didinama, DVB-T/C/S/S2 su 2 pusių „Ambilight“ ir „Perfect Pixel HD“
Revolt
25/01/2019
România
Nu mai are update softvare ,blocat la versiunea android 5.11
Blocat la versiunea android 5.11 alte televizoare android folosesc versiunea 8 ,nu merita televizoare philips acesti bani
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™
Darckman
06/02/2019
România
Software
Voare vor mai avea asistenta software? Este blocat de un an la versiunea android 5.1 lolipop,nu se mai merita tinut acest tv,va deveni un smart tv prost
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Oferta Cloud Gaming zależy od oferty dostawców gier w danym kraju.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Zgodność zależy od certyfikatu Wi-Fi Miracast i systemu Android w wersji 4.2 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia.