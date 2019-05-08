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Produkcja zakończona
40PFK6560/12
Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android
Telewizor FHD z serii 6500 z systemem Android nie tylko ładnie wygląda. Dzięki technologii Perfect Pixel HD Engine, systemowi Ambilight, nowoczesnemu wzornictwu i wysokiej jakości materiałom telewizor zapewnia wyższy standard obrazu i obsługi.
102 cm (40")
Telewizor LED Full HD
Dwurdzeniowy, 8 GB z opcją rozszerzenia
DVB-T/C/S/S2
Dzięki systemowi Android w telewizorze Smart TV można korzystać z szybkiego procesora i przyjaznego dla użytkownika interfejsu. System zapewnia nieograniczony dostęp do materiałów — w serwisie Google Play™, Netflix, a także za pośrednictwem przeglądarki internetowej i wielu innych. Ponadto dostępne jest łatwe w obsłudze menu nawigacyjne z bezpośrednimi łączami do ulubionych materiałów.
Uwielbiasz oglądać filmy, ale wymagasz możliwie najlepszego obrazu. Perfect Natural Motion to nasza nagradzana technologia udoskonalania ruchu, która zmniejsza migotanie i zapewnia niezrównaną płynność ruchomych obrazów. Filmy są nagrywane z 24 klatkami na sekundę. Technologia PNM czterokrotnie zwiększa liczbę klatek do 100, dzięki czemu eliminuje migotanie, aby obraz był płynny i idealnie ostry.
Telewizor ma nowoczesny wygląd, który pasuje do wystroju wnętrza. Ponieważ powinien wyglądać równie dobrze wyłączony, jak włączony.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
3.0
z 5
2
Opinie
Andee
08/05/2019
România
Un produs excelent
Un televizor bun, cu performanța incredibila și culori și sunet extraordinare. In dimensiuni mici este excelent pentru dormitor iar in varianta 130+ cm este potrivit pentru living. Recomand cu încredere!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 55PFK6560 LED TV Full HD subţire cu Android™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 55PFK6560 LED TV Full HD subţire cu Android™
PanKraken
03/07/2016
Polska
Sprzętowo - ok, programowo - tragedia
j.w. Z aktualizacji na aktualizację soft zamiast coraz lepszy to niestety coraz gorszy, psujący coraz więcej funkcji. Gdybym miał ponownie wybierać - nigdy więcej Philips/TPV.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 55PFK6560 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 55PFK6560 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Oferta Cloud Gaming zależy od oferty dostawców gier w danym kraju.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Zgodność zależy od certyfikatu Wi-Fi Miracast i systemu Android w wersji 4.2 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia.