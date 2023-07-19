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Produkcja zakończona
40PFT4200/12
Smukły telewizor LED Full HD
Właściwy telewizor dziś i w przyszłości: smukły model LED Full HD z serii 4200 firmy Philips z technologią Digital Crystal Clear. Rozkoszuj się żywym obrazem i czystym dźwiękiem, a także korzystaj ze wszystkich przydatnych funkcji, takich jak dodatkowe poręczne porty USB i HDMI — oglądanie telewizji w domu stanie się prawdziwą przyjemnością.
102 cm (40")
Telewizor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Technologia Perfect Motion Rate to połączenie technologii wyświetlania firmy Philips oraz zaawansowanych technologii przetwarzania obrazu — stworzone z myślą o poprawie jakości każdej klatki obrazu. Zatem bez względu na to, czy lubisz gry, dynamiczne wydarzenia sportowe czy filmy akcji, możesz rozkoszować się doskonałą ostrością i płynnością ruchomych obrazów.
Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubiony serial, wiadomości czy film z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
4.7
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Dorota, Anna
19/07/2023
Polska
TV PHILIPS
super telewizor energooszczędny żywe kolory można podpiąć media przenośne i dekoder
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2021-07-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2021-07-19
Hotsuliak
28/07/2018
Україна
телевізор працює чудово, продукт якісний
телевізор чудовий, і робота і дизайн, лише не можу настроїти поточну дату та час
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Fran39
26/01/2016
Hrvatska
jednostavan led tv s kvalitetnom slikom i zvukom
Philipsov led tv iz serije 4000 lijepog je dizajna, kvalitetne slike i zvuka. Od njega se ne očekuje da ima niz dodatnih funkcija i mogućnosti ali kupac će uživati u zaista kvalitetnoj slici. Cijena među najpovoljnijima u toj klasi i veličini ekrana. Isto tako, savjet je da se nađe prodavač koji nudi dodatno jamstvo 5 godina
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.