Bezproblemowe łączenie dla doskonałej jakości obrazu

Profesjonalny wyświetlacz LED firmy Philips jest wyposażony we wbudowane okablowanie, umożliwiające uporządkowanie kabli zasilających i do przesyłu danych. Panele wyświetlacza są łączone łańcuchowo, co pozwala na zasilanie i przesyłanie danych oraz minimalizuje bałagan i przyspiesza instalację.