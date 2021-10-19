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Produkcja zakończona
436M6VBPAB/01
Momentum
43 (przekątna 108 cm / 42,51˝)
3840 x 2160 (4K UHD)
Monitory Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.
Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.
Technologia DisplayHDR 1000 z certyfikatem VESA zapewnia zupełnie inną jakość obrazu w porównaniu z pozostałymi monitorami „obsługującymi HDR”. Głęboka czerń i śnieżna biel kontrastują z żywymi kolorami, uwydatniając szczegóły niewidoczne do tej pory. Podczas gry można dostrzec przeciwnika ukrywającego się w ciemnym zaułku lub w cieniu, a podczas oglądania filmu cieszyć się atrakcyjnym, realistycznym obrazem. Monitor Philips Momentum obsługuje kilka trybów HDR, każdy z nich zoptymalizowany pod kątem określonych zastosowań: Gry w HDR, Filmy w HDR i Zdjęcia w HDR.
Nagrody
4.0
z 5
5
Opinie
80%
poleca ten produkt
Tomasz Burcon
19/10/2021
Polska
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Marcusos
21/11/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Monitor i telewizor
Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).
Zalety
Duża powierzchnia pulpitu i monotora.
Wady
Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
IzaK02
25/04/2022
Slovenija
Review Phillips Momentum
Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Czas reakcji równy SmartResponse
Niewielkie opóźnienie wejścia, najlepszy czas poniżej 4 ms, zmierzony w specjalnym przypadku.
Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C
Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2
Pokrycie BT. 709 / DCI-P3 na podstawie CIE1976
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
10 bitów jest rozpraszane metodą ditheringu przez 8 bitów z FRC