Wszystkie połączenia za pomocą jednego przewodu USB-C

Nowy przewód USB 3.1 typu C, wyposażony w smukłe, dwustronne złącze, umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Znacznym ułatwieniem jest możliwość podłączenia wszystkich urządzeń peryferyjnych do pełniącego funkcję stacji dokującej monitora, podłączonego do notebooka za pomocą jednego przewodu. Z komputera do monitora płynie również wyjściowy sygnał wideo o wysokiej rozdzielczości. Standard USB 3.1 zapewnia nawet 20-krotnie szybszy przesył danych niż USB 2.0., dzięki czemu można przesyłać sygnał wideo 4K szybciej niż kiedykolwiek. Jeden przewód, wszystkie połączenia.