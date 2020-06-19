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Produkcja zakończona
43PUS7363/12
Niezwykle smukły telewizor LED Android 4K UHD
Zanurz się w świecie ulubionych programów telewizyjnych, filmów i gier, korzystając z telewizora 4K UHD, dzięki któremu treści z dowolnego źródła będą wyglądać wspaniale. System Android TV, bezprzewodowa łączność oraz system Ambilight sprawią, że nie poprzestaniesz na oglądaniu ulubionych programów — całkowicie się w nich zatracisz.
TV 108 cm (43") z systemem Ambilight
Picture Performance Index 1600
HDR Plus
Procesor P5 Perfect Picture
Nie ograniczaj się do tradycyjnego programu telewizyjnego. Odkryj możliwości, jakie dają Sklep Google Play i galeria aplikacji Philips. Ciesz się emocjami płynącymi z nieograniczonego dostępu do filmów, telewizji, muzyki, aplikacji i gier w sieci. Czeka Cię jeszcze więcej emocji.
Czterordzeniowy procesor firmy Philips łączy się z systemem Android, aby zapewnić ekscytujące wrażenia podczas grania. Dzięki systemowi Android w telewizorze można nawigować, włączać aplikacje i odtwarzać filmy w bardzo szybki, niezwykle intuicyjny i niesamowicie atrakcyjny sposób.
Funkcja Micro Dimming Pro optymalizuje kontrast w telewizorze w zależności od warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu. W połączeniu ze specjalnym oprogramowaniem analizuje obraz w 6400 różnych obszarach, dzięki czemu można cieszyć się niesamowitym kontrastem i wspaniałą jakością obrazu, które pozwalają jeszcze pełniej przeżyć to, co dzieje się na ekranie.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.2
z 5
34
Opinie
Koko76
19/06/2020
България
Телевизора има чудесни характеристики
На цялото семейство ни допадна много.Отлична картина и звук.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Data użycia 2019-12-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Data użycia 2019-12-19
Jordano
18/06/2020
България
Телевизорът е отличен
Tелевизорът е идеален за спалня с своята функция амбилайт. Създава усещане за много по-голям екран. Много добър звук и картина. Понякога има проблем със сдвояването на дистанционното.
Zalety
Ambilight
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Data użycia 2019-06-18
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Data użycia 2019-06-18
mido5263
28/09/2019
Slovenija
super TV
GLede na star TV je tole preskok v kvantno fiziko :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7300 series 50PUS7363 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7300 series 50PUS7363 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Pamiętaj, że aplikacje Amazon mogą być niedostępne w Twoim kraju.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
Wbudowana funkcja Google Assistant będzie dostępna jako aktualizacja oprogramowania dla telewizorów z systemem Android z 2018 r.
Funkcje są zależne od aplikacji i urządzeń inteligentnych z wbudowaną technologią ChromeCast. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronach internetowych produktów z technologią ChromeCast.