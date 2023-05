Telewizor Full HD z technologią Pixel Plus HD zapewniającą większą ilość szczegółów i czystość obrazu

Pixel Plus HD to wyjątkowe połączenie niezwykłej ostrości, naturalnego odwzorowania szczegółów, żywych barw oraz płynnego, naturalnego ruchu różnej jakości obrazów odtwarzanych na ekranach o wysokiej rozdzielczości, pochodzących z sygnałów HD, standardowych sygnałów telewizyjnych oraz źródeł multimedialnych. Zniekształcenia i zakłócenia we wszystkich źródłach — od źródeł multimedialnych do telewizji o standardowej rozdzielczości, a także mocno skompresowanych sygnałów HD — są wykrywane i minimalizowane, dzięki czemu obraz jest czysty i wyjątkowo ostry.