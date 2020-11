Dwa wejścia HDMI i funkcja Easylink stanowią zintegrowany interfejs komunikacyjny

Zapomnij o plątaninie przewodów dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały wizji i fonii z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Funkcja Philips Easylink sprawia, że do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze lub zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.