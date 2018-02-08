ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Rysunek złącza z boku
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Rysunek złącza z boku
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

4100 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD

49PFT4132/12

4

| (5) Opinie | 80% poleca ten produkt

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Stylowe wzornictwo i świetny stosunek jakości do ceny. Telewizor Philips 4100 z technologią Digital Crystal Clear zapewnia jakość obrazu Full HD, wysoki poziom kontrastu i wyraźną reprodukcję dźwięku. Z tym prostym w obsłudze modelem możesz bez wysiłku korzystać z rozrywki.

Poznaj wszystkie korzyści
TV brand claim gold

99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z Digital Crystal Clear

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

  • 123 cm (49")

  • Telewizor LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.

Telewizor LED Full HD — zachwycający obraz LED o niewiarygodnym kontraście

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.

Technologia Digital Crystal Clear zapewnia precyzję, którą chcesz się dzielić

Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubione programy, filmy, wiadomości lub po prostu spędzasz czas z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

5

Opinie

80%

poleca ten produkt

3
2

08/02/2018

Polska

Polska

Ma wiele doskonałych funkcji

doskonały telewizor, wspaniały obraz i dzwięk polecam tym bardziej ze cena jest przystępna-w końcu to Philips a mam trochę urządzeń w domu tej marki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

02/11/2021

Україна

Україна

Виріб відповідає очікуванням!

Характеристики відповідають зазначеним в описі, за яким і обирали. Зручний та інтуїтивно легкий у користуванні, навіть літніми людьми.

Zalety

*

Wady

-

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Data użycia 2019-11-02

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Data użycia 2019-11-02

29/12/2020

Magyarország

Magyarország

Kiválló termék

Olcsó, FHD! Szép design, kicsit dobozos hangzás. Pc-hez DVI-HDMI kábelen kereszül is használni lehet. Nekem bevált a cucc. És a HDMI portnak köszönhetően ChromeCast is lehet hozzá használni, így wi-fi segítségével fel okosítható a tv! Én így is használom. Remekül, egyszerűen működik.

Zalety

FullHD, HDMI, USB portok, design

Wady

Hangzás.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV

Data użycia 2019-12-29

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV

Data użycia 2019-12-29

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.