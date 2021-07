Galeria aplikacji Philips. Dostęp do YouTube, Netflix i wielu innych.

Galeria aplikacji Philips to obszerna kolekcja aplikacji internetowych, do których można uzyskać dostęp po podłączeniu telewizora Smart TV do Internetu. To takie proste! Wystarczy włączyć telewizor i połączyć się z Internetem, aby przenieść się do nowego świata internetowej rozrywki.