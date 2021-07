Telewizor Smart TV Saphi: inteligentny sposób na korzystanie z telewizora.

SAPHI jest szybkim i intuicyjnym systemem operacyjnym, który sprawia, że korzystanie z Philips Smart TV to prawdziwa przyjemność. Ciesz łatwym dostępem do przejrzystego menu opartego na czytelnych ikonach, od którego dzieli Cię tylko jeden przycisk. Szybko przechodź do popularnych aplikacji Philips Smart TV, takich jak YouTube czy Netflix.