SAPHI: łatwy dostęp do najlepszej rozrywki

Szybki i intuicyjny system operacyjny SAPHI sprawia, że korzystanie z Philips Smart TV to prawdziwa przyjemność. Ciesz się doskonałą jakością obrazu oraz łatwym dostępem do przejrzystego menu opartego na czytelnych ikonach, od którego dzieli Cię tylko jeden przycisk. Z łatwością korzystaj ze swojego telewizora i szybko przechodź do popularnych aplikacji Philips Smart TV.