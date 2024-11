Wyróżnij się z tłumu!

Informuj i przyciągaj uwagę dzięki monitorowi cyfrowemu 4K Ultra HD Philips Q-Line. To niezawodne, łatwe w instalacji rozwiązanie do zastosowań informacyjno-reklamowych z systemem Android jest gotowe do zdalnego zarządzania Wave, zapewniając pełną kontrolę w dowolnym miejscu i czasie.