Philips OXIGEN — najnowsze technologie łączności przy najniższym łącznym koszcie

Philips OXIGEN to kompletne rozwiązanie, które zapewnia dostęp do wszystkich funkcji niezbędnych w przypadku telewizorów hotelowych. Innowacyjne funkcje mają dać zarówno gościom, jak i profesjonalistom z branży dostęp do najnowszych połączeń, pozwalając jednocześnie utrzymać koszty użytkowania na najniższym poziomie. Rozwiązanie OXIGEN oferuje dostęp do internetowych aplikacji w chmurze i gwarantuje, że urządzenia mobilne mogą komunikować się z telewizorem, podczas gdy narzędzia do zdalnego zarządzania oraz dodatkowe możliwości zysków optymalizują dochód przez cały okres użytkowania produktu.