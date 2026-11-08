Niezwykle smukły telewizor LED Full HD LED

Telewizor Full HD z serii 6300 z technologią Perfect Pixel HD zapewnia płynny i żywy obraz charakteryzujący się wyrazistością i realizmem. Wysokiej jakości materiały, smukłe linie i wyjątkowe funkcje, takie jak Ambilight, sprawiają, że korzystanie z tego modelu jest jeszcze przyjemniejsze.