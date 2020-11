Funkcja Micro Dimming optymalizuje kontrakt w telewizorze

Dzięki specjalnemu oprogramowaniu, które analizuje obraz w 6400 różnych strefach i odpowiednio go reguluje, zyskujesz niesamowity kontrast i wspaniałą jakość obrazu, które pozwalają jeszcze pełniej przeżyć to, co dzieje się na ekranie.