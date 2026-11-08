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Produkcja zakończona

6000 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD LED

55PFK6300/12

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD LED

Telewizor Full HD z serii 6300 z technologią Perfect Pixel HD zapewnia płynny i żywy obraz charakteryzujący się wyrazistością i realizmem. Wysokiej jakości materiały, smukłe linie i wyjątkowe funkcje, takie jak Ambilight, sprawiają, że korzystanie z tego modelu jest jeszcze przyjemniejsze.

Poznaj wszystkie korzyści
TV brand claim gold

99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z dwustronnym systemem Ambilight

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD LED

  • 140 cm (55")

  • Telewizor LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Funkcja Micro Dimming optymalizuje kontrakt w telewizorze

Funkcja Micro Dimming optymalizuje kontrakt w telewizorze

Dzięki specjalnemu oprogramowaniu, które analizuje obraz w 6400 różnych strefach i odpowiednio go reguluje, zyskujesz niesamowity kontrast i wspaniałą jakość obrazu, które pozwalają jeszcze pełniej przeżyć to, co dzieje się na ekranie.

Technologia Super Resolution tworzy lepszy obraz — strefa po strefie

Technologia Super Resolution poprawia ostrość i szczegółowość całego obrazu — strefa po strefie. Poza zaawansowanym ulepszaniem całego obrazu przeprowadza też dodatkowe analizy szczegółów i koloru. Efektem tej pracy jest żywy, naturalny i realistyczny obraz.

Centralna, wygięta podstawa wykorzystuje zasady geometrii

Dolna część centralnej, wygiętej podstawy ma wyrafinowane i błyszczące srebrne wykończenie. Została ona połączona z wyjątkowo smukłą, wygiętą nóżką, aby stworzyć konstrukcję, która pasuje do każdego nowoczesnego wnętrza.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.