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Produkcja zakończona
55PUS6803/12
Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Usiądź wygodnie i rozkoszuj się wyjątkową jakością obrazu o rozdzielczości 4K UHD, jaką zapewnia ten niewiarygodnie prosty w obsłudze telewizor Smart TV. Korzystaj z bezpośredniego dostępu do ulubionych programów dzięki funkcji SAPHI. Obraz będzie miał odpowiednią płynność i ostrość za sprawą technologii Pixel Precise Ultra HD, a wszystkie elementy połączy system Ambilight.
TV 139 cm (55") z systemem Ambilight
Picture Performance Index 1200
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Telewizor Ultra HD ma rozdzielczość cztery razy większą niż telewizory Full HD. Ponad osiem milionów pikseli oraz unikatowa technologia zwiększania rozdzielczości Ultra Resolution pozwalają uzyskać lepszy obraz w każdej sytuacji. Postaw na większą ostrość, lepszą głębię, doskonały kontrast, naturalny ruch oraz znakomite odwzorowanie szczegółów.
Nowoczesny, europejski design widoczny jest w prostych, aluminiowych podstawach z ciemnosrebrnym wykończeniem, które idealnie komponują się z niezwykle smukłą ramą.
Technologia DTS HD optymalizuje przetwarzanie dźwięku poprzez zachowanie oryginalnej ścieżki, co gwarantuje lepsze brzmienie dźwięku z głośników oraz niezwykle wyraźne dialogi.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
aivatnt
01/07/2019
Lietuva
Puikus produktas
Kainos ir kokybes santykis - idealus. Galinis apsvietimas keicia spalva.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Zgodność zależy od certyfikatu Wi-Fi Miracast i systemu Android w wersji 4.2 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.