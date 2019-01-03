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Produkcja zakończona
65PUS6753/12
Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Usiądź wygodnie i rozkoszuj się wyjątkową jakością obrazu o rozdzielczości 4K UHD, jaką zapewnia ten niewiarygodnie prosty w obsłudze telewizor Smart TV. Korzystaj z bezpośredniego dostępu do ulubionych programów dzięki funkcji SAPHI. Obraz będzie miał odpowiednią płynność i ostrość za sprawą technologii Pixel Precise Ultra HD, a wszystkie elementy połączy system Ambilight.
TV 164 cm (65") z systemem Ambilight
Picture Performance Index 1100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
SAPHI jest szybkim i intuicyjnym systemem operacyjnym, który sprawia, że korzystanie z Philips Smart TV to prawdziwa przyjemność. Ciesz się doskonałą jakością obrazu oraz łatwym dostępem do przejrzystego menu opartego na czytelnych ikonach, od którego dzieli Cię tylko jeden przycisk. Z łatwością korzystaj ze swojego telewizora i szybko przechodź do popularnych aplikacji Philips Smart TV, takich jak YouTube czy Netflix.
Piękno telewizora 4K Ultra HD emanuje z każdego detalu. Technologia Philips Pixel Precise Ultra HD umożliwia wyświetlanie na ekranie każdego obrazu w rozdzielczości UHD. Ciesz się płynnym, a zarazem ostrym, ruchomym obrazem oraz wyjątkowym kontrastem. Podziwiaj głębszą czerń, czystszą biel, żywe kolory i naturalne odcienie skóry — zawsze i niezależnie od jakości materiału źródłowego.
Telewizor Ultra HD ma rozdzielczość cztery razy większą niż telewizory Full HD. Ponad osiem milionów pikseli oraz unikatowa technologia zwiększania rozdzielczości Ultra Resolution pozwalają uzyskać lepszy obraz w każdej sytuacji. Postaw na większą ostrość, lepszą głębię, doskonały kontrast, naturalny ruch oraz znakomite odwzorowanie szczegółów.
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5.0
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
Grzybekdaro
03/01/2019
Polska
Świetny telewizor
Telewizor miazga robi robotę. Gdybym miał kupować jeszcze raz wybrałbym ten sam. Oświetlenie za tv wyglada idealnie , kolory i jakość obrazu na najwyzszym poziomie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 43PUS6753 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 43PUS6753 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Romcha
08/04/2019
Česká republika
Velmi slušný
Ve své cenové kategorii asi nejlepší volba ze všech modelů roku 2018. Největší možnosti nastavení obrazu, celkem rychlé ovládání a slušná obrazovka i zvuk. Nepřehřívá se.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 43PUS6753 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 43PUS6753 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
deniatanasova
05/06/2019
България
Уникален телевизор
Много сме доволни, както от всички продукти на Филипс
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 65PUS6753 Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6700 series 65PUS6753 Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Zgodność zależy od certyfikatu Wi-Fi Miracast i systemu Android w wersji 4.2 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.