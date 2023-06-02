Ostry, żywy obraz w połączeniu z dźwiękiem Dolby Atmos i płynnymi grami. Ten telewizor Smart TV sprawdza się doskonale, gdy chcesz, aby Twoja ulubiona rozrywka wyglądała i brzmiała świetnie. Technologia Ambilight sprawia, że wszystko staje się jeszcze bardziej wciągające.
Ten produkt kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Prosty, inteligentny, piękny
Telewizor 164 cm (65") z Ambilight
Obsługuje główne formaty HDR
Telewizor Philips Smart TV
Zanurz się w tym, co kochasz. Telewizor Ambilight.
Telewizory Ambilight to jedyne telewizory z oświetleniem LED za ekranem, które reaguje na to, co oglądasz, zanurzając Cię w aureoli kolorowego światła. To wszystko zmienia: Twój telewizor wydaje się większy, a Ty głębiej wciągasz się w swoje ulubione programy, filmy i gry.
Niezwykle ostry i żywy obraz.
Niezależnie od tego, co oglądasz, ten telewizor LED 4K z systemem Ambilight zapewnia jasny, bardzo ostry obraz o żywych kolorach. Telewizor jest zgodny ze wszystkimi głównymi formatami HDR, dzięki czemu zobaczysz więcej szczegółów — nawet w ciemnych i jasnych obszarach — podczas przesyłania strumieniowego treści HDR.
Świetny telewizor bez zakłóceń. Telewizor Philips Smart TV.
Z nowym telewizorem Smart TV szybko znajdziesz ulubioną rozrywkę. Lubisz serial? Możesz kontynuować oglądanie bezpośrednio z ekranu głównego. Jeśli szukasz czegoś nowego, możesz przeglądać kategorie, takie jak akcja lub dramat, i wyświetlać sugestie z najlepszych usług strumieniowych – wszystko w jednym miejscu.
Smukły telewizor. Z myślą o przyszłości.
Praktycznie pozbawiony ramek ekran tego telewizora z systemem Ambilight pasuje do niemal każdego wnętrza, a smukła, ciemnoszara podstawa ma idealną wysokość, by zmieścić soundbar. W naszych opakowaniach wykorzystujemy karton z recyklingu z certyfikatem FSC, a w materiałach drukowanych — papier z recyklingu.
Doskonały do gier. VRR i niski input lag na dowolnej konsoli.
Złącze HDMI 2.1 pozwala w pełni korzystać z możliwości konsoli dzięki szybkiej rozgrywce i płynnej grafice. Urządzenie obsługuje technologię VRR, ustawienie małego opóźnienia aktywuje się automatycznie po włączeniu konsoli. Tryb gry systemu Ambilight sprawia, że emocje są jeszcze intensywniejsze.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com
Usługa Rakuten TV jest dostępna w wybranych językach i krajach.
Asystent Google jest dostępny w wybranych językach i krajach. Lista obsługiwanych krajów i języków zostanie z czasem rozszerzona. Aby uzyskać najnowsze informacje, skontaktuj się z działem obsługi klienta.