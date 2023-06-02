Wyszukiwane terminy

      Ostry, żywy obraz w połączeniu z dźwiękiem Dolby Atmos i płynnymi grami. Ten telewizor Smart TV sprawdza się doskonale, gdy chcesz, aby Twoja ulubiona rozrywka wyglądała i brzmiała świetnie. Technologia Ambilight sprawia, że wszystko staje się jeszcze bardziej wciągające.

      • Telewizor 164 cm (65") z Ambilight
      • Obsługuje główne formaty HDR
      • Telewizor Philips Smart TV
      Zanurz się w tym, co kochasz. Telewizor Ambilight.

      Zanurz się w tym, co kochasz. Telewizor Ambilight.

      Telewizory Ambilight to jedyne telewizory z oświetleniem LED za ekranem, które reaguje na to, co oglądasz, zanurzając Cię w aureoli kolorowego światła. To wszystko zmienia: Twój telewizor wydaje się większy, a Ty głębiej wciągasz się w swoje ulubione programy, filmy i gry.

      Niezwykle ostry i żywy obraz.

      Niezwykle ostry i żywy obraz.

      Niezależnie od tego, co oglądasz, ten telewizor LED 4K z systemem Ambilight zapewnia jasny, bardzo ostry obraz o żywych kolorach. Telewizor jest zgodny ze wszystkimi głównymi formatami HDR, dzięki czemu zobaczysz więcej szczegółów — nawet w ciemnych i jasnych obszarach — podczas przesyłania strumieniowego treści HDR.

      Świetny telewizor bez zakłóceń. Telewizor Philips Smart TV.

      Świetny telewizor bez zakłóceń. Telewizor Philips Smart TV.

      Z nowym telewizorem Smart TV szybko znajdziesz ulubioną rozrywkę. Lubisz serial? Możesz kontynuować oglądanie bezpośrednio z ekranu głównego. Jeśli szukasz czegoś nowego, możesz przeglądać kategorie, takie jak akcja lub dramat, i wyświetlać sugestie z najlepszych usług strumieniowych – wszystko w jednym miejscu.

      Smukły telewizor. Z myślą o przyszłości.

      Smukły telewizor. Z myślą o przyszłości.

      Praktycznie pozbawiony ramek ekran tego telewizora z systemem Ambilight pasuje do niemal każdego wnętrza, a smukła, ciemnoszara podstawa ma idealną wysokość, by zmieścić soundbar. W naszych opakowaniach wykorzystujemy karton z recyklingu z certyfikatem FSC, a w materiałach drukowanych — papier z recyklingu.

      Doskonały do gier. VRR i niski input lag na dowolnej konsoli.

      Doskonały do gier. VRR i niski input lag na dowolnej konsoli.

      Złącze HDMI 2.1 pozwala w pełni korzystać z możliwości konsoli dzięki szybkiej rozgrywce i płynnej grafice. Urządzenie obsługuje technologię VRR, ustawienie małego opóźnienia aktywuje się automatycznie po włączeniu konsoli. Tryb gry systemu Ambilight sprawia, że emocje są jeszcze intensywniejsze.

      Specyfikacja techniczna

      • Ambilight

        Funkcje Ambilight
        • Dostosowywanie się do koloru ściany
        • Tryb Lounge
        • Tryb gry
        • Ambilight Muzyka
        • AmbiSleep
        • Wbudowana funkcja Ambilight
        Wersja Ambilight
        3-stronny

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cale)
        65  cali
        Przekątna ekranu (cm)
        164  cm
        Wyświetlacz
        LED 4K Ultra HD
        Rozdzielczość panelu
        3840 x 2160
        Natywna częstotliwość odświeżania
        60  Hz
        Silnik graficzny
        Pixel Precise Ultra HD
        Funkcje poprawy obrazu
        • HDR10
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • Zgodność z formatem HDR10+

      • Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza

        Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania
        • 576p–50 Hz
        • 640 x 480–60 Hz
        • 720p–50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz
        • 2560 × 1440 – 60 Hz
        • 3840 × 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

        Telewizja cyfrowa
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Przewodnik telewizyjny*
        Elektroniczny program na 8 dni
        Wskaźnik siły sygnału
        Tak
        Telegazeta
        Telegazeta Hypertext (1000 stron)
        Obsługa HEVC
        Tak

      • Funkcje technologii Smart TV

        Interakcja z użytkownikiem
        • SimplyShare
        • Dublowanie ekranu
        Telewizor interaktywny
        HbbTV
        Aplikacje SmartTV*
        • YouTube
        • Sklep Philips
        • Filmy Amazon Prime
        • Netflix
        Sterowanie głosowe*
        • Współpraca z usługą Alexa.
        • Obsługa Asystenta Google

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzane formaty wideo
        • Kontenery: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Odtwarzane formaty muzyki
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
        • WMA-PRO (wersja 9 i 10)
        • FLAC
        Obsługiwane formaty napisów
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formaty odtwarzania obrazu
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Przetwarzanie

        Moc przetwarzania
        Dwurdzeniowy

      • Dźwięk

        Moc wyjściowa (RMS)
        16 W
        Konfiguracja głośników
        2 głośniki pełnozakresowe 8 W
        Kodek
        • Dolby Digital MS12, V2.5
        • DTS-HD (M6)
        Funkcje poprawy dźwięku
        • Dźwięk oparty na sztucznej inteligencji
        • Wyraźne dialogi
        • Wzmocnienie basów Dolby
        • Ustawienie głośności Dolby
        • Tryb nocny
        • Korektor A.I.

      • Łączność WiFi

        Liczba wejść HDMI
        3
        Funkcje HDMI
        • 4K
        • Zwrotny kanał audio (ARC)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Przesyłanie wiązki pilota
        • Sterowanie dźwiękiem
        • Tryb gotowości
        • Odtwarzanie jednym przyciskiem
        Liczba wejść USB
        2
        Połączenie bezprzewodowe
        Jednopasmowa łączność Wi-Fi 802.11n 2x2
        Inne połączenia
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Wyjście słuchawkowe
        • Złącze usługi
        • Gniazdo anteny satelitarnej
        HDCP 2.3
        Tak — wszystkie wejścia HDMI
        HDMI ARC
        Tak, przez złącze HDMI1
        Funkcje HDMI 2.1
        • eARC przez HDMI 1
        • Obsługa eARC/VRR/ALLM

      • Obsługiwane funkcje wideo HDMI

        Gry
        • ALLM
        • HDMI VRR
        Nagrywarka z dyskiem twardym
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+

      • Karta energetyczna UE

        Numery rejestracyjne EPREL
        1634162
        Klasa energetyczna dla SDR
        F
        Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla SDR
        102  kWh/1000 godz.
        Klasa energetyczna dla HDR
        G
        Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla HDR
        149  kWh/1000 godz.
        Pobór mocy w trybie wyłączenia
        n.d.
        Tryb gotowości w sieci
        2,0  W
        Wykorzystana technologia panelu
        LED LCD

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        220–240 V AC, 50/60 Hz
        Pobór mocy w trybie gotowości
        mniej niż 0,3 W
        Funkcje oszczędzania energii
        • Zegar automatycznego wyłączania
        • Wyłączanie obrazu (dla radia)
        • Tryb Eco
        • Czujnik światła

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Pilot
        • 2 baterie AAA
        • Podstawa na biurko
        • Przewód zasilający
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa

      • Design

        Kolor telewizora
        Czarna matowa ramka
        Pionowa konstrukcja
        Matowoczarne nóżki

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        1450,0  mm
        Wysokość urządzenia
        846,0  mm
        Głębokość urządzenia
        85  mm
        Waga produktu
        20,3  kg
        Szerokość urządzenia (z podstawą)
        1450.0  mm
        Wysokość urządzenia (z podstawą)
        905.0  mm
        Głębokość urządzenia (z podstawą)
        300.0  mm
        Waga produktu (z podstawą)
        20.6  kg
        Szerokość pudełka
        1600.0  mm
        Wysokość pudełka
        995.0  mm
        Głębokość pudełka
        170.0  mm
        Waga wraz z opakowaniem
        27,3  kg
        Szerokość podstawy
        806.0  mm
        Wysokość podstawy
        71.0  mm
        Głębokość podstawy
        300.0  mm
        Odległość między 2 podstawami
        806.0  mm
        Wysokość podstawy do dolnej krawędzi telewizora
        71.0  mm
        Zgodny uchwyt ścienny
        300 x 300 mm

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
      • 2 baterie AAA
      • Pilot
      • Skrócona instrukcja obsługi
      • Podstawa na biurko
      • Przewód zasilający
      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      • Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
      • Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
      • Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
      • Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
      • Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com
      • Usługa Rakuten TV jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Asystent Google jest dostępny w wybranych językach i krajach. Lista obsługiwanych krajów i języków zostanie z czasem rozszerzona. Aby uzyskać najnowsze informacje, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

