Przetwarzanie dźwięku pozwala uzyskać niezrównaną wyrazistość

Podmuch wiatru, spadający na ziemię liść, dźwięk opon sunących po drodze. To właśnie drobne detale ożywiają obraz. Technologia przetwarzania dźwięku firmy Philips łączy te detale niezrównaną wyrazistością dźwięku. Usłyszysz wszystko tak, jak zaplanował reżyser, dzięki procesowi miksowania dźwięku na poziomie studyjnym. Obsługuje on oryginalne materiały audio i poprawia dźwięk wtedy, kiedy jest to konieczne. Głębokie basy, wyraźne dialogi i zachwycająca dokładność to dopiero początek.