Pilot z plastiku pochodzącego z recyklingu. Odpowiedzialne opakowanie.

Telewizor The One wygląda elegancko w dowolnym pomieszczeniu, a funkcji Ambilight można użyć do stworzenia natychmiastowego nastrojowego oświetlenia, gdy ekrany są wyłączone. Pilot do telewizora jest wykonany z plastiku pochodzącego z recyklingu, nasze opakowania są wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu z certyfikatem FSC, a wkładki są drukowane na papierze pochodzącym z recyklingu.