Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.