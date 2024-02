Strumieniowe przesyłanie muzyki za pomocą technologii bezprzewodowej AirPlay

Technologia AirPlay umożliwia przesyłanie strumieniowe całej kolekcji muzycznej serwisu iTunes do stacji dokującej Fidelio. AirPlay odtwarza bezprzewodowo z programu iTunes w komputerze, urządzeniu iPhone, iPad lub iPod Touch na dowolnym głośniku obsługującym technologię AirPlay. Głośniki muszą być jedynie połączone z siecią Wi-Fi. Funkcja AirPlay umożliwia również jednoczesne odtwarzanie muzyki we wszystkich głośnikach we wszystkich pomieszczeniach. Ulubionych utworów można zatem słuchać w dowolnym pokoju.