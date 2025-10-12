Wbudowana syrena zapewnia bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo często polega na tym, by w razie potrzeby móc zostać zlokalizowanym. Wbudowana syrena urządzenia przyciąga uwagę, co oznacza, że pomoc nigdy nie będzie zbyt daleko. Syrena jest zasilana kinetycznie, aby uniknąć nieoczekiwanych problemów z baterią. Jest to dodatek zapewniający komfort psychiczny i potwierdzający, że Twoje bezpieczeństwo to najwyższy priorytet.