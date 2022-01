Wbudowany przewód micro USB do ładowania urządzeń USB

Trudno jest całkowicie odłączyć się od prądu. Teraz nie ma jednak takiej konieczności. Znalezienie ładowarki do telefonu lub innego urządzenia na zewnątrz może sprawiać trudności. Dlatego urządzenie ma wbudowany przewód micro-USB, co oznacza, że zawsze będziesz mieć wystarczająco dużo mocy, by słuchać muzyki i oglądać filmy — nie musisz się już o to martwić. Może także stanowić awaryjne źródło zasilania w przypadku awarii prądu. Wykorzystaj ładowane kinetycznie urządzenie, by zawsze mieć dostęp do zasilania.