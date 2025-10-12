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  • Doskonały towarzysz na świeżym powietrzu
  • Doskonały towarzysz na świeżym powietrzu
  • Doskonały towarzysz na świeżym powietrzu
  • Doskonały towarzysz na świeżym powietrzu
  • Doskonały towarzysz na świeżym powietrzu
  • Doskonały towarzysz na świeżym powietrzu
  • Doskonały towarzysz na świeżym powietrzu
  • Doskonały towarzysz na świeżym powietrzu
  • Doskonały towarzysz na świeżym powietrzu
  • Doskonały towarzysz na świeżym powietrzu
  • Doskonały towarzysz na świeżym powietrzu
  • Doskonały towarzysz na świeżym powietrzu

Produkcja zakończona

Przenośne radio

AE1120/00

Doskonały towarzysz na świeżym powietrzu
Przenośne radio AE1120/00 firmy Philips jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Zasilanie kinetyczne sprawia, że urządzenie nie wymaga używania baterii. Jest wyposażone we wbudowaną, przyciągającą uwagę syrenę, a także ładowarkę USB umożliwiającą naładowanie i podłączenie urządzenia.
Poznaj wszystkie korzyści

dzięki możliwości przenoszenia

Doskonały towarzysz na świeżym powietrzu

  • Stacje FM/MW, strojenie analogowe

  • Port micro-USB do ładowania

  • Latarka

  • Własne zasilanie/ zasilanie bateryjne

Zasilanie kinetyczne umożliwia bezproblemowe ładowanie

Zasilanie kinetyczne umożliwia bezproblemowe ładowanie

Wykorzystaj dostępną moc dzięki innowacyjnemu urządzeniu zasilanemu energią kinetyczną — przyjaznej dla środowiska alternatywie dla urządzeń zasilanych bateryjnie. To prosty sposób na zapewnienie zasilania radiu i latarce, a także na naładowanie telefonu bądź innego urządzenia.

Wbudowana latarka zapewnia oświetlenie do wykonywania czynności w nocy

Wbudowana latarka zapewnia oświetlenie do wykonywania czynności w nocy

Ciemność nie stanowi problemu — dzięki wbudowanej latarce urządzenie będzie pomocne długo po zachodzie słońca. Umożliwia ono bezpieczne wykonywanie czynności w nocy i może być bardzo przydatne podczas przerwy w dostawie prądu. Zasilanie kinetyczne zapewnia automatyczne ładowanie, dzięki czemu nie musisz się obawiać, że baterie się rozładują.

Wbudowana syrena zapewnia bezpieczeństwo

Wbudowana syrena zapewnia bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo często polega na tym, by w razie potrzeby móc zostać zlokalizowanym. Wbudowana syrena urządzenia przyciąga uwagę, co oznacza, że pomoc nigdy nie będzie zbyt daleko. Syrena jest zasilana kinetycznie, aby uniknąć nieoczekiwanych problemów z baterią. Jest to dodatek zapewniający komfort psychiczny i potwierdzający, że Twoje bezpieczeństwo to najwyższy priorytet.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie