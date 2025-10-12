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Produkcja zakończona
AE1120/00
Stacje FM/MW, strojenie analogowe
Port micro-USB do ładowania
Latarka
Własne zasilanie/ zasilanie bateryjne
Wykorzystaj dostępną moc dzięki innowacyjnemu urządzeniu zasilanemu energią kinetyczną — przyjaznej dla środowiska alternatywie dla urządzeń zasilanych bateryjnie. To prosty sposób na zapewnienie zasilania radiu i latarce, a także na naładowanie telefonu bądź innego urządzenia.
Ciemność nie stanowi problemu — dzięki wbudowanej latarce urządzenie będzie pomocne długo po zachodzie słońca. Umożliwia ono bezpieczne wykonywanie czynności w nocy i może być bardzo przydatne podczas przerwy w dostawie prądu. Zasilanie kinetyczne zapewnia automatyczne ładowanie, dzięki czemu nie musisz się obawiać, że baterie się rozładują.
Bezpieczeństwo często polega na tym, by w razie potrzeby móc zostać zlokalizowanym. Wbudowana syrena urządzenia przyciąga uwagę, co oznacza, że pomoc nigdy nie będzie zbyt daleko. Syrena jest zasilana kinetycznie, aby uniknąć nieoczekiwanych problemów z baterią. Jest to dodatek zapewniający komfort psychiczny i potwierdzający, że Twoje bezpieczeństwo to najwyższy priorytet.
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