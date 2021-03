Ładowanie telefonu komórkowego za pośrednictwem wbudowanego przewodu micro-USB

Pełnia energii o poranku i w pełni naładowany telefon. Ten radiobudzik jest wyposażony we wbudowany przewód micro-USB, przymocowany z tyłu. Umożliwia on stały dostęp do ładowarki. Nie potrzeba żadnego dodatkowego wyposażenia ani przewodów, które łatwo zgubić. Można mieć telefon przy sobie podczas snu i ładować go w tym samym czasie. Jak widać, firma Philips rozumie potrzeby klientów.