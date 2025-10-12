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Produkcja zakończona
AJ4000B/12
Ładowanie telefonu komórkowego podczas snu
Zacznij dzień z nowym zapasem energii dzięki temu radiobudzikowi. Umożliwia on jednoczesne ładowanie telefonu komórkowego i urządzenia USB, więc nigdy nie zabraknie Ci mocy. Można ustawić budzenie radiem lub brzęczykiem, a funkcja podwójnego alarmu umożliwia ustawienie dwóch różnych godzin budzenia.
Podwójny port USB do ładowania
Tuner FM, analogowe strojenie
Podwójny alarm
Podtrzymywanie zasilania
Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.
Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.
Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie wyłączysz funkcji budzenia.
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