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Produkcja zakończona

Radiobudzik

AJ4000B/12

Ładowanie telefonu komórkowego podczas snu

Zacznij dzień z nowym zapasem energii dzięki temu radiobudzikowi. Umożliwia on jednoczesne ładowanie telefonu komórkowego i urządzenia USB, więc nigdy nie zabraknie Ci mocy. Można ustawić budzenie radiem lub brzęczykiem, a funkcja podwójnego alarmu umożliwia ustawienie dwóch różnych godzin budzenia.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki wbudowanemu przewodowi micro-USB

Ładowanie telefonu komórkowego podczas snu

  • Podwójny port USB do ładowania

  • Tuner FM, analogowe strojenie

  • Podwójny alarm

  • Podtrzymywanie zasilania

Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.

Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach

Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie

Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie

Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie wyłączysz funkcji budzenia.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
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