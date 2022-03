Kolorowe, nastrojowe oświetlenie dopasowane do Twojego stylu

Kolor i światło mogą wpływać na samopoczucie. Niektóre mogą dodawać energii, a inne uspokajać. Niewątpliwie światła w różnych kolorach wyglądają atrakcyjnie i nadają ciekawy wygląd pomieszczeniu. Ten radiobudzik wyposażony jest w kolorowe światła, które można dopasować do nastroju i wystroju pomieszczenia. Oferuje on ponad 32 tysiące kolorów i niezliczoną ilość odcieni do wyboru.