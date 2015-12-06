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Produkcja zakończona
Dzień pełen kolorów
Elegancki, stylowy budzik AJ5000/12 firmy Philips oferuje więcej, niż ktokolwiek by się spodziewał. Po podłączeniu do prądu zegar automatycznie ustawia właściwą godzinę i dzięki kolorowym światłom nadaje pomieszczeniu odpowiedni nastrój.
Wielokolorowe oświetlenie
Tuner FM, cyfrowe strojenie
Podwójny alarm
Podtrzymywanie zasilania
Zaczynaj każdy dzień tak, jak lubisz. Budź się przy wybranych dźwiękach — brzęczyk, melodia lub ulubiona stacja radiowa wybudzą Cię ze snu. Nastrojowe oświetlenie może włączać się równocześnie z dźwiękiem budzika, sprawiając, że poranki będą jeszcze przyjemniejsze. Światła zostały tak zaprojektowane, aby zmieniać kolor w zależności od tego jak długo trwa Twoja drzemka po pierwszym sygnale budzika. Przez pierwsze dziesięć minut jest to kolor zielony, który później zmienia się w żółty. Po upływie kolejnych dziesięciu minut zmienia się on w kolor czerwony, co oznacza, że robi się późno.
Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie wyłączysz funkcji budzenia.
W przypadku awarii zasilania ten inteligentny zegar będzie nadal podawał właściwą godzinę zgodnie z Twoimi ustawieniami. Budzik zadzwoni nawet po wyłączeniu ekranu dzięki fabrycznie zainstalowanej baterii. Po włączeniu prądu nie trzeba ponownie dostosowywać ustawień zegara. Najbardziej niezwykłe jest to, że nawet jeśli zasilanie nie zostanie przywrócone, bateria zapewnia ilość energii wystarczającą, aby brzęczyk zadzwonił o ustalonym czasie. Dzięki temu nigdy nie zaśpisz.
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5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Iorgas777
06/12/2015
România
Ceva deosebit, merita cumparat.
Radio fara antena ai 15-20 programe, lumini ambientale deosebite, display future, are clasa ...5 stele.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ5000 Radio cu ceas şi acord digital
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ5000 Radio cu ceas şi acord digital