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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

AS111/12

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Uwolnij muzykę, ładując jednocześnie telefon Android
Stacja dokującą AS111/12 firmy Philips oferuje wysokiej jakości dźwięk. Umożliwia odtwarzanie muzyki z telefonu z systemem Android oraz jego równoczesne ładowanie, a także automatycznie synchronizuje swój zegar z urządzeniem. Do zestawu dołączono aplikację Songbird, za pomocą której można synchronizować muzykę między telefonem i komputerem.
Poznaj wszystkie korzyści

dzięki temu głośnikowi ze stacją dokującą

Uwolnij muzykę, ładując jednocześnie telefon Android

  • dla urządzeń Android

Sprytnie zaprojektowana stacja FlexiDock, w której można umieścić/ładować telefon Android

Sprytnie zaprojektowana stacja FlexiDock, w której można umieścić/ładować telefon Android

Stacja Philips FlexiDock doskonale nadaje się do telefonów z systemem Android. Jej unikalna konstrukcja umożliwia podłączenie większości telefonów z systemem Android — bez względu na to, czy gniazdo w telefonie znajduje się na dole, z boku czy na górze. Ta niezwykła elastyczność jest jedyna w swoim rodzaju i umożliwia podłączenie telefonów Android różnych producentów, w których gniazdo mini USB znajduje się w różnych miejscach. W stacji dokującej można wygodnie umieścić telefon w pozycji pionowej lub poziomej, aby znajdował się on pośrodku głośnika.

Odkrywaj muzykę i inne funkcje i dziel się nimi dzięki aplikacji DockStudio

Odkrywaj muzykę i inne funkcje i dziel się nimi dzięki aplikacji DockStudio

Bezpłatna aplikacja Philips DockStudio zawiera zestaw doskonałych, nowych funkcji usprawniających korzystanie z głośników ze stacją dokującą. Możesz słuchać tysięcy internetowych stacji z całego świata, przeglądać swoją kolekcję muzyki i udostępniać słuchane utwory lub zdjęcia wykonawców znajomym w serwisie Facebook lub Flickr. Aplikacja zawiera funkcję muzyczną Songbird, która umożliwia odkrywanie, odtwarzanie i bezproblemowe synchronizowanie pomiędzy komputerem i urządzeniami z systemem Android. W trybie zegara umożliwia z kolei konfigurowanie wielu dostosowanych do potrzeb użytkownika alarmów muzycznych i zapewnia dostęp do najnowszych prognoz pogody. Aplikację można całkowicie za darmo pobrać ze sklepu Google Play.

Transmisja muzyki z urządzeń z systemem Android poprzez Bluetooth

Transmisja muzyki z urządzeń z systemem Android poprzez Bluetooth

Słuchaj swoich ulubionych utworów przez głośnik, który zapewnia doskonały dźwięk. Głośnik ze stacją dokującą firmy Philips odtwarza muzykę z urządzeń z systemem Android poprzez Bluetooth. Wystarczy pobrać darmową aplikację Philips DockStudio, a po umieszczeniu urządzenia w stacji dokującej Bluetooth automatycznie się włączy i zostanie nawiązane połączenie. Ciesz się potężnym dźwiękiem o wyjątkowej jakości oraz niezrównaną wygodą. Prawie nic nie brzmi tak dobrze.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

22/02/2015

Česká republika

Česká republika

ok

me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Užitečné a praktické zařízení

Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie