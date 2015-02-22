Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
dla urządzeń Android
Stacja Philips FlexiDock doskonale nadaje się do telefonów z systemem Android. Jej unikalna konstrukcja umożliwia podłączenie większości telefonów z systemem Android — bez względu na to, czy gniazdo w telefonie znajduje się na dole, z boku czy na górze. Ta niezwykła elastyczność jest jedyna w swoim rodzaju i umożliwia podłączenie telefonów Android różnych producentów, w których gniazdo mini USB znajduje się w różnych miejscach. W stacji dokującej można wygodnie umieścić telefon w pozycji pionowej lub poziomej, aby znajdował się on pośrodku głośnika.
Bezpłatna aplikacja Philips DockStudio zawiera zestaw doskonałych, nowych funkcji usprawniających korzystanie z głośników ze stacją dokującą. Możesz słuchać tysięcy internetowych stacji z całego świata, przeglądać swoją kolekcję muzyki i udostępniać słuchane utwory lub zdjęcia wykonawców znajomym w serwisie Facebook lub Flickr. Aplikacja zawiera funkcję muzyczną Songbird, która umożliwia odkrywanie, odtwarzanie i bezproblemowe synchronizowanie pomiędzy komputerem i urządzeniami z systemem Android. W trybie zegara umożliwia z kolei konfigurowanie wielu dostosowanych do potrzeb użytkownika alarmów muzycznych i zapewnia dostęp do najnowszych prognoz pogody. Aplikację można całkowicie za darmo pobrać ze sklepu Google Play.
Słuchaj swoich ulubionych utworów przez głośnik, który zapewnia doskonały dźwięk. Głośnik ze stacją dokującą firmy Philips odtwarza muzykę z urządzeń z systemem Android poprzez Bluetooth. Wystarczy pobrać darmową aplikację Philips DockStudio, a po umieszczeniu urządzenia w stacji dokującej Bluetooth automatycznie się włączy i zostanie nawiązane połączenie. Ciesz się potężnym dźwiękiem o wyjątkowej jakości oraz niezrównaną wygodą. Prawie nic nie brzmi tak dobrze.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
honza2
22/02/2015
Česká republika
ok
me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Drakon17
08/09/2013
Česká republika
Užitečné a praktické zařízení
Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®