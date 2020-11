Sprytnie zaprojektowana stacja FlexiDock, w której można umieścić/ładować telefon Android

Stacja Philips FlexiDock doskonale nadaje się do telefonów z systemem Android. Jej unikalna konstrukcja umożliwia podłączenie większości telefonów z systemem Android — bez względu na to, czy gniazdo w telefonie znajduje się na dole, z boku czy na górze. Ta niezwykła elastyczność jest jedyna w swoim rodzaju i umożliwia podłączenie telefonów Android różnych producentów, w których gniazdo mini USB znajduje się w różnych miejscach. W stacji dokującej można wygodnie umieścić telefon w pozycji pionowej lub poziomej, aby znajdował się on pośrodku głośnika.