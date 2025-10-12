Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
AS170/12
Przesyłaj muzykę, ładując jednocześnie telefon Android
Ciesz się wspaniałym dźwiękiem podczas szybkiego ładowania telefonu z systemem Android przez głośnik AS170. Głośnik jest zgodny ze wszystkimi urządzeniami z systemem Bluetooth, co ułatwia przesyłanie strumieniowe muzyki. Można nawet ustawić budzenie utworami z radia.
Bluetooth®
dla urządzeń Android
FM
6 W
Ulepszona wersja stacji Philips FlexiDock obsługuje złącze micro-USB, za pomocą którego można podłączyć każdy telefon z systemem Android. Mechanizm dokujący doskonale pasuje do każdego telefonu z systemem Android dzięki gładkiej, zaokrąglonej krawędzi złącza. Umożliwia ono łatwą regulację — wystarczy przesunąć złącze w lewo lub w prawo bądź obrócić je, aby dopasowało się do dowolnego położenia lub kierunku portu micro-USB w telefonie. Ta niesamowita elastyczność to prawdziwa nowość — rozwiązanie przeznaczone dla telefonów z systemem Android tworzonych przez różnych producentów. Nadaje się idealnie do obsługi złącza micro-USB o niestandardowym położeniu.
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
Widżet Philips Bluetooth Audio Connect można pobrać ze sklepu Google Play. Umożliwia on łączenie i parowanie urządzenia przenośnego z dowolnym urządzeniem audio marki Philips obsługującym funkcję Bluetooth. Dotknij widżetu, aby automatycznie dodać i sparować urządzenie audio z funkcją Bluetooth lub aby się z nim połączyć. Po przeprowadzeniu parowania możesz też edytować ikony i zmieniać ich nazwy. Widżet umożliwia łączenie się z kilkoma urządzeniami audio marki Philips, dzięki czemu z łatwością możesz się między nimi przełączać. Po prostu dotknij wybranego urządzenia marki Philips i rozpocznij przesyłanie strumieniowe.
Opinie