Sprytnie zaprojektowana stacja FlexiDock, w której można umieścić każdy telefon Android

Ulepszona wersja stacji Philips FlexiDock obsługuje złącze micro-USB, za pomocą którego można podłączyć każdy telefon z systemem Android. Mechanizm dokujący doskonale pasuje do każdego telefonu z systemem Android dzięki gładkiej, zaokrąglonej krawędzi złącza. Umożliwia ono łatwą regulację — wystarczy przesunąć złącze w lewo lub w prawo bądź obrócić je, aby dopasowało się do dowolnego położenia lub kierunku portu micro-USB w telefonie. Ta niesamowita elastyczność to prawdziwa nowość — rozwiązanie przeznaczone dla telefonów z systemem Android tworzonych przez różnych producentów. Nadaje się idealnie do obsługi złącza micro-USB o niestandardowym położeniu.