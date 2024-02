Obsługa płyt CD-R i CD-RW

Kompatybilny z CD-RW oznacza, że w sprzęcie audio można odtwarzać płyty CD-R i CD-RW. CD-R to płyty jednokrotnego zapisu, które można odtwarzać w dowolnym odtwarzaczu CD, podczas gdy CD-RW to płyty wielokrotnego zapisu i kasowania, które można odtwarzać tylko w kompatybilnych odtwarzaczach CD. Promień lasera i układ dekodera CD w odtwarzaczach kompatybilnych z CD-RW są specjalnie dostosowane do odczytu specjalnej warstwy, na której zapisana jest muzyka na płytach CD-RW, dzięki czemu na takim sprzęcie audio można odtwarzać płyty nagrane w domu.