Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką

Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.